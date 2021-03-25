محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الأرجنتين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من فخامة ألبرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة.

بحث سموه والرئيس الأرجنتيني، خلال الاتصال، علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرقا إلى أهمية الجهود والتعاون الدولي في سبيل القضاء على جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم وشعوبها.