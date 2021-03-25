عبدالله آل حامد يزور المركز الطبي للاتحاد للطيران ومركز التطعيم

أبوظبي (الاتحاد)- زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، المركز الطبي للاتحاد للطيران، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلت للحفاظ على صحة وسلامة موظفي الاتحاد وتوفير بيئة عمل آمنة لهم. وقد أسفرت الاستجابة القوية للشركة في التصدي لجائحة كوفيد-19 بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، إلى جعل الاتحاد للطيران أول شركة طيران على مستوى العالم يتلقى كافة طواقمها الجوية اللقاح ضد كوفيد- 19.

نتج هذا التعاون عن افتتاح مختبر فحص مسحة الأنف «PCR» الفوري الجديد في مطار أبوظبي الدولي، الذي يعد من بين أوائل المختبرات داخل المطار حول العالم يمكنه توفير نتائج الفحص في غضون 90 دقيقة. وقد حظيت مطارات أبوظبي بالإشادة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، نظرًا لكونها من أفضل المطارات في تبني إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كوفيد-19، إلى جانب الجهود التي تكرسها بالتعاون مع الشركاء لدعم «ائتلاف الأمل».

وعبّر معاليه عن فخره بالجهود التي تبذلها مجموعة الاتحاد للطيران للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها والمسافرين، تلك الجهود التي تتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها وحماية صحة المجتمع المحلي والدولي.