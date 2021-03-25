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فيديو.. مرثية في الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم- مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز
الخميس 25 مارس 17:57
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حمدان بن راشد
الإمارات
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مرثية في الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم- مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن راشد
رثاء
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز
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مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
العشاء:7:12
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