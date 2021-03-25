تعرف على طقس الإمارات غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومغبراً نهاراً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً، ومائلاً للحرارة نهاراً.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والثاني عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 05:42.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:48 والثاني عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والثاني عند الساعة 02:54.