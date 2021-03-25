"الصحة": تقديم 127,047 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 127,047 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7,730,375 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 78.16 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.