مجلس الشباب العربي ينعى الشيخ حمدان بن راشد

نعى مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، اليوم، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله.