الإمارات تودع حمدان بن راشد

أبوظبي، دبي (الاتحاد ووام)

نعى صاحبُ السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وافته المنية أمس، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر السلوان.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من أمس، وترفع يوم السبت المقبل 27 مارس الجاري، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة نعت، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وقالت الوزارة في بيانها:

(بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم..

ببالغ الحزن والأسى ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.. داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر السلوان.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من أمس، وترفع يوم السبت المقبل بتاريخ 27 مارس الجاري، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الشيخَ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح أمس.

وقال الديوان في بيان: إن صلاة الجنازة على الفقيد ستقتصر على أفراد العائلة فقط، نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية.

وأقيمت صلاة الغائب على الفقيد عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

وأعلن الديوان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس، ونظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد، على أفراد العائلة فقط، كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب، في عموم مساجد الدولة.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وعبر «تويتر»، دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي وأحسن مثواك، وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، أحد رجالات الإمارات المخلصين.

وقدم سموه التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وآل مكتوم الكرام.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق.. رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل.. داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم الأربعاء 10 شعبان 1442 هجرية الموافق 24 مارس 2021 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة، لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم، ينعى ديوان حاكم عجمان، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الأربعاء، وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأنجال الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأنجال الفقيد وذويه وآل مكتوم الكرام، الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أبناء الفقيد، وعموم آل مكتوم الكرام، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأمس.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال الديوان في بيان له أمس: «لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها البررة ورجلاً من رجالاتها المخلصين الذين نذروا حياتهم لوطنهم وأمتهم والإنسانية جمعاء».

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أنجال الفقيد وذويه وشعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقد تقرر إعلان الحداد في إمارة أم القيوين لمدة عشرة أيام، وتنكيس الأعلام اعتباراً من أمس، وتعطيل الدوائر المحلية بالإمارة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد الموافق 28 مارس 2021.

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية، أمس، بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعمل الوطني والإنساني، قضاها سموه في خدمة وطنه وأمته في مختلف المحافل الدولية.

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة لآل مكتوم الكرام، ولشعب دولة الإمارات في فقيد الوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون». وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.