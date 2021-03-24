الحكام يعزون محمد بن راشد هاتفياً بوفاة حمدان بن راشد

الشارقة (الاتحاد)

أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة -خلال اتصاله- خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس، داعياً العلي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كما أجرى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو حاكم عجمان، في اتصال هاتفي مماثل، تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن.

وأجرى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في اتصال هاتفي مماثل، تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن.

وأجرى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقدم سمو ولي عهد الشارقة، خلال اتصاله، خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

وأجرى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ودعا سمو ولي عهد عجمان العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

إلى ذلك، أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بعد صلاة المغرب، أمس، صلاة الغائب على روح فقيد الوطن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأدى الصلاة بجانب سموه في مسجد الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عددٍ من أعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

كما أدى جموع المصلين في مساجد الإمارة ومناطقها، صلاة الغائب على الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ودعا سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والمصلون الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.