حمد بن محمد الشرقي: حمدان بن راشد رجل نبيل وقائد من طراز رفيع

الفجيرة (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إنه برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله وأحسن مثواه، تفقد الإمارات رجلاً وطنياً نبيلاً، وقائداً من طراز رفيع، ومفكراً اقتصادياً قلّ مثيله، نذر كل وقته خدمة لوطنه وبذل كل ما لديه من أجل تلبية حاجات الناس.

وأضاف سموه، في كلمة رثى فيها الشيخ حمدان بن راشد: الإمارات اليوم تودع رجلاً من رجالاتها تستذكر خصاله، رحمه الله، وتدرك أنه من بناة الوطن وأحد الرجال الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، في رحلة بناء هذه الدولة العظيمة. واختتم سموه كلمته قائلاً: أتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أبناء الفقيد، رحمه الله، وإلى آل مكتوم الكرام في مصابهم الجلل، وإلى شعب الإمارات الكريم، «إنا لله وإنا إليه راجعون».