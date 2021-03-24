عمر العلماء: حمدان بن راشد رمز للعطاء وحب الوطن

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل «عن بعد»، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شخصية قيادية تاريخية ملهمة في حب الوطن والإخلاص في العمل والعطاء، وكانت له بصمات مؤثرة في بناء الاتحاد، وإنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في الدولة.

وقال معاليه: «ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته الواسعة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم... صاحب القلب الرحيم والأيادي البيضاء. رجل الخير والعطاء والكرم، كان خير السند لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ورفيقه في رحلة البناء والريادة، وكان عنواناً للخير والإنسانية والنهضة والريادة».

وتقدم معاليه بخالص العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ولشعب دولة الإمارات، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن برحمته ويسكنه فسيح جناته.