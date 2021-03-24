سالم بن ركاض: حمدان بن راشد أخلص لوطنه وشعبه

العين (الاتحاد)

قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، إن بصمات خالدة تركها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المشهد الإماراتي السياسي والحكومي، مؤكداً أن جهود الراحل المخلصة كانت في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتراثية والثقافية والأدب والأعمال الخيرية والإنسانية التي شملت العديد من الدول الفقيرة والمساعدات للأسر والعائلات المحتاجة.

وأضاف: لقد جسد الراحل قيم الآباء المؤسسين في مسيرة العمل الوطني فكان فعلاً وقولاً أباً وأخاً للجميع، وتحلى بالبساطة والكرم والحكمة والرأي السديد والزرع والعطاء، مخلصاً لوطنه وشعبه في كافة المراحل منذ تأسيس الدولة قبل 50 عاماً، حيث تحمل العديد من المسؤوليات الحكومية والقيادية بكل ثقة ونجاح، وكان له على مدى عقود الأثر الكبير في وزارة المالية ودورها الاستراتيجي وتطوير التشريعات والأنظمة المالية.