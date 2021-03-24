عبد الله العويس: حمدان بن راشد بصماته راسخة

الشارقة (الاتحاد)

رفع عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف العويس: «إن سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العطرة ستبقى محفورة في ذاكرة الجميع، فقد رحل تاركاً مسيرة حافلة بالعطاء، وبصماته راسخة في اللبنة الأولى لبناء دولة الإمارات، ومساهماته في إرساء ركيزة أساسية للمشاريع الكبيرة، والبنى التحتية واستغلال كل الإمكانات المتاحة لمصلحة بلاده، كما عُرف عن سموه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة»، وتابع قائلاً: «نقاسم وطننا هذا الحزن وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يدخله الله فسيح جناته».