خليفة بن محمد: حمدان بن راشد ترك إرثاً حافلاً بسيرة عطرة

أبوظبي (الاتحاد)

رثى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه».

وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم إمارة دبي، وإلى أنجال الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام.. سائلاً الله أن يتغمّده بفيض رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصدّيقين والأبرار، و«إنا لله وإنا إليه راجعون»