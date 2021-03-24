محمد القرقاوي: برحيل حمدان بن راشد فقدت الإمارات قامة وطنية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الإمارات فقدت برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قامة وطنية بارزة وقائداً استثنائياً وضع تنمية الوطن والنهوض بالإنسان الإماراتي على رأس الأولويات.

وقال: إن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان صاحب دور كبير في ترسيخ أركان اتحاد دولة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن الشيخ حمدان، رحمه الله، كان أنموذجاً لقصة نجاح الإمارات التي ألهمت المنطقة وأصبحت مثالاً يحتذى به في مختلف المجالات. وتقدم بالتعازي إلى قيادة وشعب الإمارات، سائلاً الله أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وعظيم مغفرته.