ميثاء الشامسي: حمدان بن راشد ترك إرثاً طيباً وتاريخاً مضيئاً

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ترك إرثاً طيباً وتاريخاً مضيئاً.

وقالت معاليها: رحل إلى جوار ربه الكريم بعد أن ترك إرثاً طيباً وتاريخاً مضيئاً، عمل بإخلاص لوطنه وشعبه وأعطى بلا حدود، ولم يبد يوماً خلال مسيرة عمله الطويلة كللاً أو مللاً، أعطى بحب وعمل بشغف، يقرأ ويطلع ويضيف إلى كل فكرة أو مبادرة البريق من فيض الحكمة والعلم والمعرفة التي امتلكها.

وأضافت: من عرف حمدان بن راشد الإنسان سيرى فيه التواضع والجود والمحبة والإخاء، عطاءه وإحسانه خالصاً لوجه الله، يبدي حُنوّه واستجابته لكل من يطرق بابه ويبدي سؤاله، كنت دوماً شامخاً ومخلصاً في عطائك لوطنك وأنموذجاً لمن يعطي بحب ويثق بأن الله هو الشاهد.