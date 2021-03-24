عهود الرومي: حمدان بن راشد مسيرة حافلة بالعطاء

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شخصية وطنية شاركت بفاعلية في بناء الدولة، وتركت بصمة واضحة في تاريخ ومستقبل الإمارات، بما مثله رحمه الله من رمز للإنسانية والعطاء والتفاني في خدمة الوطن.

وقالت معالي عهود الرومي: إن سيرة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تمثل قدوة يحتذى بها في قيم العمل والعطاء للوطن والمجتمع، وفيما رسخه رحمه الله في نفوس الكثيرين من السعي لتحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات، وفي عطائه الموجه لخدمة الإنسان في دولة الإمارات والعالم.