حصة بوحميد: الإمارات فقدت برحيل حمدان بن راشد صاحب المبادرات الوطنية

دبي (الاتحاد)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إن دولة الإمارات حزينة على رحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث فقد الوطن إنساناً مخلصاً محباً ومبادراً دائماً، فهو قامة وطنية مؤثرة في سجلات العطاء لإعلاء شأن العلم والمعرفة والتميز، وبصماته راسخة ومؤثرة في دعم المجتمع ومساعدة الجميع.

وتطرقت إلى إرث الراحل في التنمية المستدامة والتطوير والتميز على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه كان من الروّاد الداعمين للعملية التعليمية وللجهود التطويرية في المجال الصحي، بعطاء وسخاء، وبمبادرات ومنافسات وجوائز مرموقة محلياً وعالمياً.