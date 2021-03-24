ريم الهاشمي: حمدان بن راشد كان مثالاً في حب الوطن

دبي (وام)

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان مثالاً في حب الوطن وعمل الخير.

وقالت: نشاطر حكام وشعب دولة الإمارات مشاعر الحزن والألم، معربين عن تعازينا ومواساتنا القلبية لهم، داعين الله أن يمنّ على الفقيد بالرحمة، ويلهمنا الصبر والسلوان.

وأضافت معاليها: كان المغفور له مثالاً لنا جميعاً في حب الوطن وعمل الخير، والعمل الدؤوب وتحقيق الإنجازات، وليس للكلمات مهما عظمت أن تعبّر عن حزننا لفقدانه «طيب الله ثراه»، لكن اسمه سيبقى خالداً في تاريخ وطننا الغالي.