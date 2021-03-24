بلدية العين توفر 9 ملايين درهم من التكلفة السنوية للإنارة

العين (وام)

نجحت بلدية مدينة العين في توفير ما يقارب 9 ملايين درهم من التكلفة السنوية لاستهلاك الإنارة التقليدية من الكهرباء، من خلال إنجاز مشروع استبدال 36 ألف جهاز إنارة تقليدي بأجهزة إنارة متطورة تعمل بنظام «إل إي دي» الصديقة للبيئة، خلال ثلاث سنوات في 67 حياً في مناطق مدينة العين لتحقيق التنمية المستدامة.

ويتميز نظام الإضاءة «إل إي دي» المتوائم مع أحدث الأنظمة التي تطبق أعلى المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسة، والمرافق العامة، بتوفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وتقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، والزيادة في العمر الافتراضي بعكس الإضاءة العادية، كما أنها توفر طاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتطبق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة.

وبدأت المرحلة الأولى من المشروع عام 2019 وشملت استبدال 14500 ألف جهاز في 29 حياً لتوفر 3.6 مليون درهم من تكلفة استهلاك الكهرباء سنوياً، كما تضمنت المرحلة الثانية من المشروع استبدال 12 ألف جهاز إنارة لنحو 29 حياً من أحياء منطقة العين في عام 2020 والتي ساعدت في توفير ما يصل إلى 3 ملايين درهم من تكلفة استهلاك الكهرباء السنوية لهذه المرحلة، بالإضافة إلى توفير ما يقارب إلى 2.5 مليون درهم من تكلفة استهلاك الكهرباء للمرحلة الثالثة من المشروع في عام 2021 والذي شمل استبدال 10 آلاف جهاز إنارة في 19 حياً في المدينة.