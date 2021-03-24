عصا ذكية لمساعدة المكفوفين

الشارقة (الاتحاد)

صمّم فريق مكون من أربع طالبات من الجامعة الأميركية في الشارقة عصا آلية قادرة على مساعدة الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في الرؤية على التنقل.

ويتألف مشروع التخرج من جزأين: تطبيق للهواتف الذكية مع ميزة التنبيه الصوتي التي تسمح لخرائط «غوغل» بتحديد موقع المستخدم، وعصا قابلة للتعديل متصلة بهيكل بعجلات مثبت عليه معالج حوسبة رئيسي وأجهزة استشعار. ويتميز مقبض العصا بزر ضغط للطوارئ يسمح للمستخدم بإرسال إشارات تنبيه إلى الهاتف المحمول للوصي أو مقدم الرعاية لتحديد موقع المستخدم ومساعدته. تم تصميم النظام لمساعدة الأشخاص الذين يعانون إعاقة بصرية على الانتقال إلى مواقع محددة في الداخل والخارج أثناء اكتشاف العوائق الثابتة وتجنبها على طول الطريق.

وهدف مشروع تخرج طالبات السنة الأخير في علوم وهندسة الكومبيوتر في الجامعة مريم جمال أرشي وريم عبد الله الأميري وفاطمة حسين عرب وسارة محمد المازمي إلى توضيح كيفية استخدام تقنية إنترنت الأشياء لمعالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقول الأميري: «قالت المنظمة العالمية غير الحكومية »الاتحاد العالمي للمكفوفين« إن 285 مليون شخص حول العالم مكفوفون أو يعانون مشاكل حادة في البصر. يعتمد ضعاف البصر على العصي البيضاء لأغراض الاستقرار والتنقل. ولكن هناك أوجه قصور لهذه العصي، حيث تسمح هذه العصي باكتشاف الأشياء، وهي قريبة من الشخص، ولا تسمح بالتنقل الموجه. توجد حاجة أيضاً إلى نظام يمكنه التغلب على القيود التي تأتي من استخدام الكلاب الإرشادية، وعدم دقة نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي أس» في المناطق الداخلية».

وقال الدكتور عبد الرحمن العلي، أستاذ علوم وهندسة الكمبيوتر في الجامعة: «لدينا رؤية واضحة عما نريد أن يكون عليه جيلنا القادم من المهندسين وعلماء الكمبيوتر والمبتكرين. ويوضح مشروع التخرج هذا كيف أن طلبتنا في كلية الهندسة يتمتعون بأعلى مستويات المهارات المهنية والتقنية. ويتمثل دورنا في توجيه وتهيئة علماء وباحثي المستقبل لمعالجة القضايا الاجتماعية والعالمية، وإرسالهم إلى العالم لإحداث التغيير».