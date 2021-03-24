اجتماعات تشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

أبوظبي (وام)

عقدت أمانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة، وذلك في إطار إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اطلعت الأمانة على مرئيات ومقترحات المؤسسات بخصوص مشروع الخطة.

وتحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التشاور وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وتعتزم أمانة اللجنة تكثيف المشاورات مع عدد من الجهات المعنية في الدولة بخصوص مشروع الخطة الوطنية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2020.