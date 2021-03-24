افتتاح دورة مكافحة الحرائق والإنقاذ المتقدمة لضباط دول «التعاون»

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس، دورة مكافحة الحرائق والإنقاذ المتقدمة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الافتراضية التي تنظمها أكاديمية الدفاع المدني، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 32 منتسباً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني - خلال افتتاحه الدورة - إنه على الرغم من الأوضاع الراهنة التي تعاني منها دول العالم جراء تفشي جائحة كورونا «كوفيد - 19»، إلا أننا نحرص بكل طاقاتنا وإمكاناتنا على نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع ممثلي أجهزة الدفاع المدني بدول مجلس التعاون الخليجي في مختلف سيناريوهات مكافحة الحرائق والإنقاذ.

وأضاف: إن عقد مثل هذه الدورات يعتبر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفاع المدني والسلامة والحماية المدنية، مؤكداً أن هذه الجهود جميعها تهدف لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في حماية الأرواح والممتلكات.

ووجّه قائد عام الدفاع المدني شكره للمشاركين في الدورة من ضباط دول مجلس التعاون، لافتاً إلى ضرورة توحيد جهود قطاع الدفاع المدني في شتى أنحاء العالم من أجل العيش في مجتمعات آمنة تنعم بالأمن والسلام.

يذكر أن دورة مكافحة الحرائق والإنقاذ المتقدمة لضباط دول مجلس التعاون الخليجي تشتمل على عدة محاور، من أهمها: التعرف على منهج تقييم مخاطر الدفاع المدني لعمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ، وتحديد الاستراتيجيات والتكتيكات الأساسية لعمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ، وعرض عمليات إطفاء وإنقاذ المباني العالية ومركبات الإطفاء الكهربائية، وعرض عمليات إنقاذ السلالم المتحركة ودراسة الحالات.