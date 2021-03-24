جامعة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع «برجيل»

العين (الاتحاد)

شهد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة، ومستشفى برجيل.

وقال معالي زكي أنور نسيبة: «يسعدنا تعزيز التعاون بين المؤسستين في المجالات الطبية والبحث العلمي والرعاية الصحية، وتوظيف الطلبة، وتطوير برامج تدريبية متخصصة لهم».

وأوضح الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: إن هذا التعاون يأتي تعزيزاً للتعاون المشترك مع المؤسسات الطبية الرائدة في الدولة والذي يصبّ في إطار رؤية الجامعة المتمثلة في الريادة والتميز والارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق التكامل العلمي من خلال ما تحتويه هذه الاتفاقيات من تبادل للخبرات والأبحاث العلمية، والعمل على إعداد خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم المختلفة».

وأشار إلى أن الدافع الأساسي وراء هذا التعاون والشراكات التي تعقد على مستوى القطاع الطبي هو إعداد جيل من الأطباء المسلحين بالعلم والخبرات لدعم القطاع الطبي في الدولة والمنطقة.

وقال عمران الخوري، رئيس تطوير الأعمال لمجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية: «فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين، وتوفير فرص للطلاب في مجالات متنوعة، حيث سنعمل على تصميم برامج متخصصة من شأنها أن تضيف قيمة، وتفتح آفاقاً لطلبة الطب».

بموجب مذكّرة التفاهم، تتعاون المؤسستان لتطوير برامج تعليم طبية محدثة وقائمة على الأدلة العلمية، وتنظيم محاضرات وحلقات تعليمية للطلاب الجامعيين، وتطوير برامج تدريبية متعمقة لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى التعاون البحثي في المجالات الطبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والأنشطة الأكاديمية والمهنية الأخرى.