إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية في دبا

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبا إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية، مع الانتهاء من استعداداتها كافة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية، أن الظروف الحالية فرضت العديد من الإجراءات التي يجب الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت البلدية، عبر حسابها الرسمي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من التعاميم المعمول بها في أنحاء الدولة كافة، بشأن الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم، منها إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية، وموائد الإفطار التي تشهد إقبالاً من الجمهور، تزامناً مع بداية الشهر الفضيل.

وشددت البلدية على منع إنشاء الخيام المخصصة لإفطار الصائم، ومنع تخصيص أمكان عامة لتناول الوجبات الجماعية، وإيقاف إصدار تصاريح بيع المأكولات الرمضانية في السوق الرمضاني، ومنع توزيع وجبات إفطار أمام المنازل، وأكدت أن على الراغبين في ذلك التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة أو من خلال التعاقد مع أحد المطاعم مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة، مبينةً أن القرار يأتي ضمن سعي البلدية وجهودها لدعم التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح مدير البلدية أنه تم تجهيز المقاصب لتلبية احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل، وأن المسلخ يستقبل الجمهور وفق ضوابط، حيث سيكون العمل في مسلخ دبا من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، أما في مسلخ البدية فمن الساعة السادسة صباحاً وحتى الواحدة مساءً، مع مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية.