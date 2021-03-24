محمد المري: حمدان بن راشد.. مسيرة حافلة في العمل الوطني

دبي (الاتحاد) - قدم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وأنجال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، وإلى شعب دولة الإمارات، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وقال المري: « ودّعت دولة الإمارات رجل الإنسانية والعطاء، عايش مسيرة الدولة وأسهم في بناء نهضتها، وسطّر خلالها مسيرة حافلة بالعمل الوطني المخلص والعطاء لأبناء شعبه والإنسانية جمعاء، رحل من كان رمزاً وطنياً إلى ربه الكريم تاركاً بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن».