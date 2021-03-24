محمد بن راشد ينعى أخاه حمدان بن راشد في قصيدة

أبوظبي (الاتحاد) - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أخاه المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، في قصيدة.

ونشر سموه نص القصيدة على حسابه على موقع «انستجرام».