بعث السلطـان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له، أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
وأعرب سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.
حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي ، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. pic.twitter.com/kSdEy9Dvix— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 24, 2021