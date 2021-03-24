سلطان عمان يعزي محمد بن راشد في وفاة حمدان بن راشد

بعث السلطـان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له، أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأعرب سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.