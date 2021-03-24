ديوان حاكم الفجيرة ينعى حمدان بن راشد آل مكتوم

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» والى أبناء الفقيد، وعموم آل مكتوم الكرام، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.. إنا لله وإنا إليه راجعون//.

وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.