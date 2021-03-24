حاكم رأس الخيمة ينعى حمدان بن راشد

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم..داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي..صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعمل الوطني والإنساني قضاها سموه في خدمة وطنه وأمته في مختلف المحافل الدولية.

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة لآل مكتوم الكرام ولشعب دولة الإمارات في فقيد الوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.



