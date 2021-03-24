ديوان حاكم دبي ينعى حمدان بن راشد

دبي ( الاتحاد)

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ( رعاه الله)، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الديوان في بيان، إن صلاة الجنازة على الفقيد ستقتصر على أفراد العائلة فقط، نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية.

كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من غدٍ (الخميس) وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

وفيما يلي نص البيان:

(بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».. صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

ونظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.

كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من غدٍ (الخميس) وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.