محمد بن زايد: أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم في هذا المصاب الجلل

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية عبر تغريدة في تويتر: "فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.