رئيس الدولة ينعى حمدان بن راشد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

تنعى وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الوزارة في بيانها..بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم..

ببالغ الحزن والأسى ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»..سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية..داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر السلوان.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وترفع يوم السبت المقبل بتاريخ 27 مارس الجاري وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.