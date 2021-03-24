إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء.

وتم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس. بحسب تغريدات عبر حساب وام على تويتر.

وتقتصر الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة بسبب ظروف الجائحة.. وستُقام صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى في مساجد الدولة اليوم عقب صلاة المغرب.