قرقاش: فقدت الإمارات اليوم رجلاً من رجالها التاريخيين

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وافته المنية اليوم، عبر تغريدة في حسابه في تويتر مرفقة بصورة للمغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد:"فقدت الإمارات اليوم رجلاً من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخاً عزيزاً جليلاً، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم نسأل المولى جل وعلى أن يمن على الفقيد بالرحمة والرضوان".