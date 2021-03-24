محمد بن راشد: رحمك الله أخي حمدان سندي ورفيق دربي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اليوم، أخاه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مرفقة بصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .."