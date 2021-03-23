توفير الخدمات الإسكانية بأفضل المعايير في الشارقة

الشارقة(الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في القطاعات كافة، وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم استقرار الأسر الإماراتية، اطلع المجلس على تصاميم مشروع جزيرة الحصن السكني بمدينة دبا الحصن.

ويعكس المجمع المكون من 30 بناية سكنية الحلول المتقدمة والنظرة الحديثة لتوفير خدمات الإسكان والاستفادة من المساحات المتوفرة، مع استخدام أفضل المرافق والخدمات ذات الجودة العالية التي تدعم الاستقرار الأسري والخصوصية في الأحياء السكنية.

وسيوفر المجمع 424 شقة سكنية تتنوع من حيث أعداد الغرف، بما يتناسب مع الفئات الاجتماعية المستهدفة في خدمات الإسكان.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2020م، وتضمن التقرير أبرز الخدمات في قطاعات عمل الدائرة، بالإضافة إلى الجهود الاستثنائية خلال الجائحة.

وفي قطاع الضمان الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 9968 مستفيداً، فيما بلغت قيمة المساعدات 400 مليون درهم، أما قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية فقد استفاد من خدمات دور الإيواء التابعة للدائرة عدد 203، وتعاملت الدائرة مع أكثر من 1300 بلاغ عاجل وغير عاجل لفاقدي الرعاية الاجتماعية، كما قدمت أكثر من 3500 خدمة لكبار السن وذوي الإعاقة، أما قطاع خدمة المجتمع فتضمن القيام بالزيارات التفتيشية عن التراخيص المهنية، وتنفيذ البرامج التثقيفية الاجتماعية والمتمثلة في 2900 برنامج استهدف أكثر من 99 ألف مستفيد، وتنفيذ عدد 108 آلاف ساعة تطوعية من خلال مركز الشارقة للتطوع.

وناقش المجلس مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن لائحة المخالفات والجزاءات للمشرفين والمعلمين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.