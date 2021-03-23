خلال أعمال لجنة وضع المرأة.. تعزيز دور الإماراتيات في صنع القرار

نيويورك (وام)

أكدت دولة الإمارات على التزامها المستمر بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بدور المرأة أمام الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، في المناقشة العامة أمام لجنة وضع المرأة، الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسة التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي، حيث سلطت فيه الضوء على جهود دولة الإمارات في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، ولفتت إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة الإماراتية في الصفوف القيادية وخطوط الدفاع الأول في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن وزارة التنمية استقطبت ما يفوق عن 600 ألف متطوع، وبلغت نسبة النساء المتطوعات في التصدي للجائحة 53%.

وتطرقت معاليها إلى بعض التعديلات التشريعية الأخيرة التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها في القضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوقها، مؤكدة أن سياسة وقانون الحماية الأسرية التي اعتمدتها دولة الإمارات عام 2019، تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. وأكدت حرص دولة الإمارات على تعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار وذلك من خلال تخصيص نسبة للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية، مشيرة في هذا الخصوص إلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي، عملاً بالمرسوم الرئاسي لعام 2018 والذي ينص على رفع نسبة تمثيل المرأة فيه إلى 50%، كما أشارت إلى أن ثلث أعضاء مجلس الوزراء الحالي في دولة الإمارات هن من النساء. كما تطرقت معاليها إلى الخطة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين المرأة اقتصادياً، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القوى العاملة. وقالت معاليها: «لقد تمكنا في دولة الإمارات من تحقيق هذه المكتسبات بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، قائدة الجهود الوطنية لتمكين المرأة».