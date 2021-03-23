بطاقة «إسعاد» لموظفي مكتب رئاسة مجلس الوزراء

دبي (الاتحاد)

وقّع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون يحصل بموجبها موظفو المكتب على بطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها الخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات، ونحو 60 دولة حول العالم. وقع المذكرة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، واللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، بحضور منى محمد العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد. وأكد ابن طليعة حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الهادفة لتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للموظفين، تسهم في الارتقاء بالأداء ورفع مستويات الإنتاجية.