موظفو «طرق الشارقة» يتلقون اللقاح

الشارقة (الاتحاد)

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، لقاحات التطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» لموظفيها، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار حرصها على توفير كافة مقومات الرعاية الصحية لموظفيها، وحمايتهم من مخاطر فيروس كورونا، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها الهيئة بعنوان: «التطعيم.. تحصين»، واستمرت لمدة يوم واحد.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة: إنها «وانطلاقاً من حرصها على توفير الرعاية اللازمة لموظفيها، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، نسقت مع إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توفير عدد من لقاحات «كوفيد-19» لموظفي الهيئة الراغبين في الحصول على التطعيم، مثمناً التعاون الكبير الذي أبدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تأمين وتوفير هذا العدد من اللقاحات».

وشدد المهندس السويجي، على ضرورة استمرار المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، بما يضمن أعلى درجات السلامة والأمان للجميع.