«تدوير» تفتتح توسعة محرقة النفايات الطبية في العين

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، التوسعة الجديدة لمحرقة النفايات الطبية والخطرة في مدينة العين، بتكلفة بلغت 25 مليون درهم. ويستوعب المشروع الجديد معالجة نحو 12 طناً من النفايات الطبية والخطرة يومياً، بمعدل يقارب 500 كيلوجرام في الساعة.

ويتعاون المركز في مشروع محرقة العين الجديدة، مع شركة «كلينكو» لمعالجة النفايات، بهدف جمع ومعالجة كافة النفايات الطبية والخطرة التي تنتج من كافة منتجي هذا النوع من النفايات، من مستشفيات وعيادات ومراكز رعاية صحية وصيدليات ومؤسسات تعليمية ومرافق حكومية ومؤسسات تجارية وحيوية في مدينة العين.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير):«إن المركز يراعي في أعماله خلال فترة تفشي جائحة كورونا اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة، وأفضل تقنيات المعالجة والتعامل مع النفايات الطبية.

وأضاف أن النفايات الطبية الخطرة، في العادة، تتطلب تعاملاً خاصاً في إتلافها أو تدويرها، فما بالنا في ظل جائحة»كورونا«بالنظر لكم النفايات الطبية التي تفرزها المنشآت الصحية في الإمارة، فالأمر شديد الحساسية، ويتطلب معاملة أكثر خصوصية.

وأكد الكعبي أن المركز بكافة طاقاته وكوادره، لا يألو جهداً في سبيل توفير واقع بيئي صحي على أعلى المستويات، وفق أرقى المعايير العالمية التي تنافس بها الإمارة أرقى عواصم العالم، في هذا الجانب، لافتاً إلى أن معالجة النفايات الطبية والخطرة مجال يثبت الكفاءة التي نتعامل بها مع الأمور، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تجسدت في رؤية أبوظبي 2030».

يذكر أن حرق النفايات الخطرة يتم عند درجة حرارة تبلغ 1200 درجة مئوية بموجب التشريعات البيئية في الدولة، والتي تعالج الانبعاثات الغازية من عملية الحرق بحسب معايير الاتحاد الأوربي المعتمدة لضمان عدم تخطي المستوى المطلوب من عملية الحرق.

وتنتج عملية معالجة النفايات بالحرق رماداً بنسبة 5% من كل طن، ويتم التخلص منها بطرق مستدامة وآمنة بيئياً، عن طريق جمعه ونقله بآليات مخصصة، ليتم طمره في المطمر الصحي في مدينة العين.