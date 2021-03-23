منطقة ألعاب وتمارين رياضية لأصحاب الهمم على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي منطقة ألعاب وتمارين رياضية لأصحاب الهمم في الحوض غرب 12 على كورنيش أبوظبي، بتكلفة مالية بلغت 2.200.000 درهم، على مساحة 1.648 متراً مربعاً، ضمن إطار اهتمام البلدية بمرافق أصحاب الهمم بشكل عام، والترفيهية منها على وجه الخصوص.

ويهدف إنشاء المنطقة إلى توفير مرافق ترفيهية تساهم في إسعاد أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال تعزز التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وكذلك تقديم مرافق وخدمات عامة عصرية لقاطني وزوار مدينة أبوظبي.

وأنشأت بلدية مدينة أبوظبي- مركز بلدية المدينة، ضمن المشروع، منطقة ألعاب وتمارين رياضية تخدم أصحاب الهمم بمختلف شرائحهم، حيث تم إنشاء ملعب متعدد الأغراض مخصص فقط لأصحاب الهمم لممارسة رياضات كرة السلة وكرة اليد، كما تم إنشاء منطقة لوقوف سيارات الطعام لخدمة مرتادي المنطقة.

وتضمنت أعمال المشروع تركيب معدات ألعاب وتمارين رياضية جديدة، تخدم أصحاب الهمم وأقرانهم من مختلف الفئات العمرية، حيث تم اختيار معدات الألعاب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، كما أنها مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة مثل الأخشاب الطبيعية.

ولتوفير السلامة والمتعة لمستخدمي المنطقة، تم إنشاء أرضيات مطاطية في منطقة الألعاب والتمارين الرياضية، كما تم تركيب سياج معدني حول الملعب لتأمين مستخدمي منطقة الملعب، وكذلك إنشاء مظلات لمناطق الألعاب، وإنشاء أرصفة وممرات للمشاة، لربط منطقة الألعاب بالممرات القائمة.

