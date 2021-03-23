«أبوظبي للإسكان» يطلع على العرض والطلب على المساكن والأراضي

أبوظبي |(الاتحاد)

أكد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع، التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين في إمارة أبوظبي، والمساهمة في تعزيز وتطوير البيئة السكنية، بما يحقق السعادة والاستقرار الأسري والاجتماعي، وتوفير المسكن الملائم للأسر الإماراتية، وذلك خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري. وعُقد الاجتماع عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي فلاح محمد فلاح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وبشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.

وفي بداية الاجتماع، ثَمّن مجلس الإدارة دعم وتوجهيات القيادة الرشيدة في تطوير المشاريع السكنية، التي من شأنها تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين، وإطلاق المبادرات والبرامج الإسكانية التي تلبي احتياجات مواطني إمارة أبوظبي. واطلع المجلس على استراتيجية الهيئة لعام 2021 والخدمات الإسكانية التي تقدمها، والحزم الإسكانية ومشاريع إسكان المواطنين المنجزة، والعرض والطلب على الأراضي السكنية والمساكن الجاهزة للفترة ما بين 2021 و2026. كما ناقش مجلس الإدارة أبرز المشاريع المستقبلية في إمارة أبوظبي، واطلع على سير المشاريع الرأسمالية. كما استعرض مراحل تطور وإنجاز مشاريع المساكن الحكومية في مختلف مناطق الإمارة، وأكد أهمية العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإنجاز المشاريع الإسكانية حسب الخطط المعتمدة.