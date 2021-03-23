«بيئة أبوظبي» تطلق تحدي البلاستيك للقادة الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة البيئة في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حفلاً افتراضياً لإطلاق تحدي البلاستيك للقادة الشباب، حيث تم إطلاق المرحلة التجريبية لإمارة أبوظبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، بهدف توعية الطلاب حول المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ودعوتهم للمشاركة في معالجة هذا التحدي ليصبحوا أبطال التغيير. والتحدي لتحويل «مد البلاستيك»، هو حركة شبابية عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي حول العالم، مصمم لإلهام الشباب للتفكير في استهلاكهم للبلاستيك والتعرف كيف يهدد التلوث البلاستيكي الحياة في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى وعلى اليابسة، واكتشاف الحلول لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وقيادة التغيير في منازلهم ومجتمعاتهم ومدارسهم من خلال الانضمام إلى التحدي، ليكونوا جزءاً من جيل كامل من القادة الشباب الذين يغيرون العالم. وتمثل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد 40% من البلاستيك المنتج في العالم، وفي كل عام يتسرب حوالي 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات من الدول الساحلية. والتحدي مفتوح للطلبة من سن 11 إلى 18 عاماً، بالإضافة إلى أعضاء النوادي البيئية في 20 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، ويمكن التسجيل للمشاركة في التحدي، على أن لا يزيد عدد المشاركين عن 50 طالباً من كل مدرسة، حيث تستهدف الهيئة في هذه المرحلة التجريبية 1000 طالب من شبكة المدارس المستدامة.