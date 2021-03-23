منتصر قسايمي.. مسيرة ممتدة في الإلكترونيات الضوئية والليزر

خلفان النقبي (أبوظبي)

قال دكتور منتصر قسايمه، باحث ومخترع في مجال الإلكترونيات الضوئية والأجهزة الليزرية، وأستاذ مشارك في الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي: بدأت مسيرتي بحصولي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ثم الماجستير والدكتوراه في التخصص نفسه، ثم انضممت إلى معهد التطبيقات الليزرية في كندا، وانتقلت إلى كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، وتنصب اهتماماتي البحثية في مجال الأجهزة الكهرومغناطيسية فائقة السرعة، حيث تكللت مسيرتي التدريسية والبحثية بنشر العديد من الأبحاث المحكمة في مجالات ومؤتمرات عالمية مرموقة.

وأضاف قسايمه: حصلت على براءة اختراع لجهاز يربط بين أجهزة «الحواسيب الكمية»، هذا الاختراع مسجل بمكتب الولايات المتحدة الأميركية، ويقوم الجهاز المخترع باستخدام العديد من طبقات الغرافين لربط «حواسيب الكم» فائقة التوصيل، والتي تعمل على درجة حرارة متدنية تصل إلى 270C تحت الصفر.

وأشار إلى أن أهميه هذا الاختراع تكمن بخصوصية «حواسيب الكم» وقدرتها الفائقة على إجراء حسابات شديدة التعقيد في زمن قصير وقد تم إنجاز هذا الاختراع بمنحتين، من داخل الدولة، ومن هنا يسرني أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات، ممثلة بقيادتها الرشيدة على دعم العلم والعلماء في شتى المجالات.