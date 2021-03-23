27 ورقة بحثية في مؤتمر الخوارزميـات المتغيرة

أبوظبي (وام)

يشارك خبراء عالميون وباحثون في المؤتمر الدولي الثامن للكشف عن الخوارزميات المتغيرة الذي انطلقت أعماله، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بتنظيم من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والمجموعة الأوروبية للكشف عن الخوارزميات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام، ويشهد عرض نحو 27 ورقة بحثية، ويتيح الفرصة للباحثين من مختلف المجالات لمشاركة المعلومات والخبرات ومناقشة بعض الأفكار، كما سيتم أيضاً نشر 14 ورقة بحثية في المجلات العلمية العالمية.

وقال الدكتور عارف الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الرئيس المشارك للمؤتمر: « إن المؤتمر يسعى إلى مواجهة التحديات العالمية، إضافة إلى دوره الحيوي في العمليات اللوجستية وتطبيقات الأنظمة الذكية وتعلم الآلة والذي سيعود بفائدة كبيرة على الشركاء، مع التركيز على دور أبوظبي في تعزيز البحوث المتخصصة في تقنيات الكشف عن الخوارزميات المتغيرة والمستخدمة في تطبيقات تعلم الآلة والقطاعات الصناعية واللوجستية.