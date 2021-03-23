تخريج دفعة من زمالة الطب النفسي في «الجليلة»

دبي (وام)

أعلن مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال أمس، عن تخرج الدفعة الأولى من برنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين الذي يعد أول برنامج متخصص في هذا المجال، وامتد لمدة عامين ،حيث تم إطلاقه في يناير 2019، ويدار بشراكة أكاديمية مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهو الوحيد المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الإمارات.

وقال الدكتور عبد الله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال: إن واحداً من كل سبعة أطفال ومراهقين يعانون شكلاً من أشكال المرض النفسي، ولذلك يلعب الأطباء النفسيون الحاصلون على برنامج الزمالة أو المدربون دوراً مهماً في علاج الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية، لافتاً إلى أنه يتم التركيز خلال التدريب الإكلينيكي في البرنامج على تطوير مهارات المقابلات التشخيصية، وتكوين التصور حول حالة المريض ووضع الخطة العلاجية وإدارة العلاج النفسي والدوائي ضمن بيئة تزخر بأساس معرفي قوي في مجال تطور الطفل والعوامل النفسية والاجتماعية ودراية بأهمية الجوانب الصحية والتربوية والمجتمعية والدور الداعم الذي تلعبه هذه الجوانب تجاه الصحة النفسية.

وسيتم فتح باب التسجيل للبرنامج في دورته الجديدة 4 أبريل القادم، حيث يمكن للراغبين تقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني fellowship.aljalilachildrens.ae وسيكون الموعد النهائي لقبول الطلبات هو 6 يونيو المقبل 2021.. فيما سيبدأ البرنامج الفعلي بتاريخ 1 يناير 2022.