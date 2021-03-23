«بودرة الجبنة» حيلة أفريقي لتهريب مخدر

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي أمس، زائراً أفريقياً في منتصف عقده الثالث من العمر، حاول تهريب مخدر الماريجوانا إلى الدولة عبر إخفائها في بودرة الجبنة.

وبعد التحقيقات تبين للأجهزة الأمنية حيلته، عندما اشتبهت به لدى وصوله إلى نقطة التفتيش الأخيرة في صالة القادمين في مطار الإمارة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة موجهة إليه تهمة جلب وحيازة 839 غراماً من مادة الماريجوانا مطالبة بمعاقبته بالسجن والغرامة والإبعاد بعد نفاد مدة الحكم. وأكد موظف الجمارك أنه تم الاشتباه بالمتهم عند وصوله صباحاً إلى نقطة التفتيش الأخيرة في صالة القادمين بمطار دبي، وبسؤاله إذا ما كان يود الإفصاح عن أي شيء، أو حيازته منقولات ممنوعة أجاب بالنفي، وعليه باشر الموظف بنفسه تفتيش الكيس البلاستيكي الذي كان بحوزته، وعثر بداخله على كيس آخر كان فيه بودرة جبنة وجد داخلها طرداً عليه لفافة وفيه السموم المذكورة، فتحفظ عليه وحوله للجهات المختصة تمهيداً لمواصلة التحقيق معه وإحالته إلى القضاء. كما أحالت النيابة العامة في دبي شخصين عربيين قاما بالتعدي على موظفين يعملان في الأجهزة الشرطية أثناء تأديتهما واجبهما، وذلك أثناء ضبطهما لعدم ارتدائهما الكمامة، وهددا موظفي الشرطة وقاما بسبهما، كما حاول أحدهما تصوير الحادثة. وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات في مجمع المحاكم في بر دبي، بتهمة جناية التعدي على أحد العاملين في الأجهزة الشرطية لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.