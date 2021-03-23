«نار» الخلافات الزوجية تمتد لمدرسة الابن

أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلغاء الأمر على العريضة، في قضية نقل والد طفل لابنه من مدرسة لأخرى، وذلك لأن مناقشة حجج الزوجين والترجيح بينهما يؤدي إلى المساس بأصل الحق الموضوعي وهو أمر يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.

وتدور حيثيات القضية في استصدار زوج (والد الطفل)، أمراً على عريضة قضى بالإذن له بصفته ولي الأمر بتسلم الشهادة الدراسية لابنه وبراءة الذمة لغاية نقل الابن من مدرسته الحالية إلى مدرسة أخرى، وتم توجيه الكتاب لدائرة التعليم والمعرفة بهذا الخصوص، إلا أن الزوجة (والدة الطفل) لم ترض بهذا القرار، فتظلمت منه بموجب التظلم أمام المحكمة.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء الأمر على العريضة الذي أذن للأب بتسلم الشهادة الدراسية لابنه، وبراءة الذمة لغاية نقله إلى مدرسة أخرى غير التي يتابع فيها دراسته حالياً، مؤسساً هذا القضاء بما مفاده بأن مناقشة مدى أحقية الأب في نقل ابنه من مدرسته الحالية إلى مدرسة أخرى وكون ذلك من مصلحة هذا الابن، ولا سيما وأن منهج المدرستين يختلف اختلافاً جوهرياً.

وأوضحت المحكمة أن ذلك كله يقتضي مناقشة حجج الطرفين والترجيح بينهما، ما يؤدي إلى المساس بأصل الحق الموضوعي، وهو أمر يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون موافقاً لصحيح القانون، وما ينعاه الأب على غير أساس، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن.