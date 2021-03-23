صفر بلاغات مقلقة في مخفر الفقع

دبي (الاتحاد)

ثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الجهود التي يبذلها مخفر شرطة الفقع في الحفاظ على الأمن والأمان، من خلال البرامج التي يُطبقها في منطقة اختصاصه، الأمر الذي أدى إلى تحقيق صفر بلاغات مُقلقة مجهولة خلال العامين الماضيين، إلى جانب صفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى» خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها للمخفر ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومخافرها، ورافقه خلالها العميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد سعيد هلال الخييلي ضابط مخفر شرطة الفقع، والمقدم صالح المرزوقي مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.