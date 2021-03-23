«نحن نوصلكم».. مبادرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، مبادرة: «نحن نوصلكم»، تعنى بتقديم 23 خدمة متنوعة، تستهدف من خلالها ثلاث فئات هي «موظفو خط الدفاع الأول»، و«كبار السن»، و«أصحاب الهمم»، وذلك في إطار حرص القيادة على تقديم خدماتها بشكل مميز، بما يحقق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال العقيد حمد عبدالله الريامي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة،إن المبادرة تقدم 23 خدمة يتم إنجازها عبر مركز إسعاد المتعاملين بمدينة الذيد بالمنطقة الوسطى، وتوصيلها لطالبيها في مقر إقامتهم، كخدمة فتح البلاغات الجنائية والمالية، وتسليم واستلام المعثورات، إلى جانب عدد من الخدمات المرورية.